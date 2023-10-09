Ракетный удар по селу Гроза: пять человек остаются без вести пропавшими

В результате ракетного удара по селу Гроза Харьковской области пять человек считаются без вести пропавшими. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.



«Идет идентификация тел погибших в селе Гроза. Уже идентифицировано 49 тел, числятся без вести пропавшими 5 человек», — написал он.



Ракетный удар РФ по селу Гроза стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения.



Напомним, днем 5 октября российские военные нанесли удар ракетой «Искандер» по селу Гроза Харьковской области. Ракетный удар пришелся по кафе и магазину, в момент обстрела проходили поминки, поэтому там собралось много людей. Отметим, что всего в селе проживали 330 человек.



Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что 52 человека погибли в результате этого ракетного обстрела, среди них — двое детей.