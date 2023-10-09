РФ передала бойовикам ХАМАС захоплену зброю, щоб дискредитувати Україну – ГУР

Росія використовує напад терористів ХАМАСу на Ізраїль для масштабної провокації проти нашої країни, нібито Україна продала терористам західну зброю. Чергова провокація РФ націлена на дискредитацію ЗСУ та повне припинення військової допомоги нашій державі. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України (ГУР МО).



«Російське ГРУ вже передало терористам ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС. Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у продажу західної зброї для терористів на регулярній основі», — йдеться у повідомленні.



У ГУР зазначають, що в рамках кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки «викривальних публікацій» та «розслідувань» у західних ЗМІ.



«Для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирова, який нещодавно втік до Москви», — зазначили у розвідці.