«Мінус мільйони доларів у росіян»: українські військові вразили понад 60 танків та ББМ

Минулого тижня українські військові знищили 66 російських танків та броньованих машин за допомогою безпілотників. Про це повідомив віцепрем'єр, міністр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров.



Українські військові регулярно одержують безпілотники у рамках проєкту «Армія дронів».



«Мінус мільйони доларів у росіян, Армія дронів продовжує вражати техніку окупантів. Минулого тижня воїни сконцентрувалися на демілітаризації танків та броньованих машин — вразили 66 одиниць. Кожна поразка важкої техніки конвертується у мільйонні втрати бюджету окупантів», — написав він.

За словами Федорова, серед ураженого — 91 опорний пункт, 30 гармат, 26 вантажівок та багато іншого.



Нагадаємо, українська платформа для розробки інноваційних рішень на користь ЗСУ Brave1 створила плащ-невидимку, що робить непомітними бійців для ворожих тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами.