єВіднолення: краматорчанам виплатять понад 30 млн грн за пошкоджене та знищене житло

У Краматорську триває прийом заявок та виплати компенсацій за ушкоджене чи учищене внаслідок бойових дій житло за програмою «єВідновлення». Про це повідомили в Краматорській міській раді.



Станом на 9 жовтня міською комісією розглянуто вже 359 повних пакетів документів від краматорців, чиє майно постраждало від агресії Росії, з них:

за пошкоджене житло опрацьовано 357 заявок. Сума компенсацій складає 29,5 мільйона гривень.

за повністю знищене житло опрацьовано дві заявки. Сума виплат складає 2,2 мільйона гривень.

У міській раді додали, що також можна отримати консультацію щодо виплат за програмою «єВідновлення» за адресою вул. В'ячеслава Чорновола (Маяковського), 24, кабінет 1, з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години, або за телефоном (050) 425-0999 (тільки для мешканців Краматорської громади).