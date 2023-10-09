Донеччина готова до опалювального сезону 2023-2024

Донецька область на 100% готова до опалювального сезону – він розпочнеться за графіком згідно погодних умов. Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОДА Ігоря Мороза на онлайн засіданні під головуванням Віце-прем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

За словами Ігоря Мороза, забезпечення області газом вже виконано 95% від запланованих робіт з капітального ремонту на газопроводах. Також у разі аварій та надзвичайних ситуацій на розподільчих станціях готові до роботи 10 ремонтних бригад та 20 одиниць техніки, на магістральних газопроводах – 3 бригади та 20 одиниць техніки.

«На сьогоднішній день ми повернули газопостачання до 73 населених пунктів, зокрема, до 12 деокупованих.

315 підприємств критичної інфраструктури на Донеччині вже забезпечені резервним харчуванням від генераторів різної потужності, натомість області необхідно ще 111 генераторів – обладміністрація вживає всіх заходів, щоб закрити цю потребу» — доповнив Ігор Мороз.



Крім того, керівники профільних підрозділів ОВА, представники органів місцевого самоврядування та профільних підприємств Донецької області 26-27 вересня 2023 року взяли участь у командно-штабних навчаннях на тему: «Відпрацювання порядку використання матеріально-технічних засобів на об'єктах тепло-, водопостачання та водовідведення для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків».