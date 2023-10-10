На Донеччині від рук окупантів померла одна людина, ще чотири дістали поранення

Російські окупанти минулої доби, 9 жовтня, обстрілювали населені пункти Донецької області. В результаті атаки одна людина померла, ще чотирьох цивільних поранено. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«За 9 жовтня росіяни вбили 1 мешканця Донецької області – у селі Костянтинівка. Ще 4 особи в області за добу зазнали поранень», — написав він.



Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинуло 1732 цивільних, ще 4219 жителів отримали поранення.



Нагадаємо, що триває евакуація громадянських жителів Донбасу до безпечніших регіонів країни.