Окупанти випустили по Одещині «Шахеди»: є потрапляння в об`єкт інфраструктури

Сьогодні вночі, 10 жовтня, російські військовослужбовці запустили на Одещині безпілотники. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що є влучення в об'єкт логістичної інфраструктури.



За його словами, цієї ночі росіяни протягом трьох годин в чергове атакували регіон ударними дронами-камікадзе.



«Силам ППО вдалося знищити 23 «Шахеди». Є влучення з логістичної інфраструктури», — написав він.



Постраждалих внаслідок атаки немає.



Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня російські окупаційні війська атакували південь України ударними дронами БпЛА типу «Shahed». Силам ППО вдалося знищити 27 із 36 російських безпілотників.