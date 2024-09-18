Головне за день: Удар по арсеналу у Торопці. Армія РФ просунулась в Українську

Суспільство



У Покровській громаді залишається близько 25 тисяч жителів, у Покровську - 16 тисяч осіб, серед них - 177 дітей. У місті відсутнє газо- та водопостачання, у деяких районах і електропостачання. Через це під великим питанням початок опалювального сезону.



У Мирноградській громаді ще мешкає 1990 мешканців. Триває примусова евакуація населення, за обліковими даними з 2409 дітей у тому числі 1837 віком від 7 до 17 років, усі евакуйовані.



На Харківщині продовжується ліквідація шести лісових пожеж, які виникли з 15 по 18 вересня. Загальна площа понад 460 га, також горить 33,5 га сухого трав'яного настилу. В Ізюмському районі через швидке поширення лісової пожежі евакуювали мешканців трьох вулиць села Андріївка. Ситуацію ускладнює те, що у лісах залишилося багато вибухонебезпечних предметів після окупації.



Рятувальники четверту добу гасять масштабну лісову пожежу під Лиманом. Через сильні пориви вітру та тривалу посуху вогонь швидко поширився на 550 гектарів. Загрози розповсюдження вогню на населені пункти немає.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, війська Росії просунулися в місті Українськ та селищі Гродівка в Донецькій області. Також росіяни просунулися поблизу села Стельмахівка на Луганщині.



Росіяни вдарили по Нікополю дроном-камікадзе, одна людина загинула, ще одна поранена. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю.



На Херсонщині через атаки російської армії одна людина загинула і шестеро отримали поранення.



Російські військові в ніч проти 18 вересня обстріляли Запорізьку область. Двоє людей загинули, п'ятеро — поранено, пошкоджено кілька приватних будинків та інфраструктурний об'єкт.



Вночі в Торопці Тверській області РФ внаслідок атаки дронів спалахнув склад боєприпасів. На складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», тактичних ракетних комплексів «Точка-У», керовані авіабомби та артилерійські боєприпаси.



Видання Baza пише, що, за попередніми даними, в результаті вибухів постраждало близько 20 осіб. Майже у всіх осколкові поранення. З міста евакуйовано 7500 осіб.



Моніторингові сервіси зафіксували слабкий землетрус у Торопці Тверської області після атаки на склад боєприпасів. За даними Volcanodiscovery, о 3:56 ранку по Москві в Торопці було зафіксовано землетрус магнітудою 2,8 балів. Після цього було ще 7 слабких поштовхів магнітудою від 2 до 2,8 балів.



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