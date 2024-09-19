Після вибуху на складі боєприпасів у Тверській області РФ госпіталізовано 13 осіб

Наслідки детонації боєприпасів на складі у Торопці Тверської області Росії після удару безпілотників. Фото: РІА Новости

«РІА Новости» показали вулиці Торопця Тверській області РФ після вчорашнього вибуху складу з ракетами. У всьому місті вибиті вікна і все ще стоїть запах гару, пише російське пропагандистське інформагентство.

За останньою інформацією, в результаті вибуху було госпіталізовано 13 осіб у стані середнього ступеня тяжкості. Про загиблих офіційно не повідомлялося, повідомляє видання ASTRA.

Учора про «десятки загиблих військових» заявила російська пропагандистка Анастасія Кашеварова, проте вже сьогодні вона відмовилася від своїх слів, заявивши, що «мені повідомили мої стовідсоткові джерела, що весь штат встиг сховатися».

Також сьогодні про вибух у місті висловилася РПЦ — за даними церкви, у Торопці постраждали 13 храмів. У них вибиті вікна та двері.

За інформацією українських ЗМІ, під час атаки на ракетний склад у Торопці використовувалися понад 100 БПЛА.

Стверджується, що на складі зберігалися ракети до «Град», систем ППО С-300 та «Іскандерів».

Нагадаємо, рано вранці 18 вересня на складі боєприпасів почалася пожежа та детонація. Судячи з інтерактивної карти пожеж NASA FIRMS, вогонь охопив практично весь 107-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління.