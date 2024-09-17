В окупованому Донецьку стався «приліт» у Ленінському та Куйбишевському районах: є постраждалі

У Донецьку приліт. Фото: Типовий Донецьк

У вівторок, 17 вересня, стався «приліт» у Ленінському районі тимчасово окупованого Донецька. Спочатку працювала ППО РФ, після чого піднявся дим. Про це повідомляє у місцевому телеграм-каналі.



За інформацією місцевих жителів, «приліт» стався в районі ПК 21-го з'їзду.

Неподалік у цьому районі знаходиться непрацююче підприємство «Донецькміськмаш», яке проросійські бойовики використовували як свою базу ще з 2014 року. Також поблизу — військове училище.



Крім того, в Куйбишевському районі стався удар по території промислової зони. Очевидці публікують наслідки удару по будівлі на зупинці «Завод Буддеталь».



У місцевій телеграм-групі пишуть, що внаслідок атаки є постраждалі.



Ще фото «прильоту» в Ленінському районі Донецька. «Новости Донбасса» геолоціювали місце зйомки: фото зроблено з Ленінського проспекту, дим у стороні ДК 21-го з'їзду.

Раніше ми писали, що 14 серпня тимчасово захоплений Донецьк потрапив під обстріл. Відомо про одного загиблого.