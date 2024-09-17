Росія вкрала зерна в України майже на 6,5 млрд доларів — WSJ

З початку війни Росія вивезла з окупованих територій України зерна майже на 6,4 млрд доларів. Про це пише американське видання The Wall Street Journal.
Зазначається, що лише прямі постачання зерна з окупованих територій принесли Росії майже 1 млрд доларів, а всього Москва заробила на цьому до 6,4 млрд, кажуть українські чиновники та експерти.
За даними WSJ, в експорті зерна беруть участь «Об'єднана суднобудівна корпорація», структури сина ексглави адміністрації одного з районів Криму і трейдер, який займається постачанням в ОАЕ.
«Фермерів на окупованих територіях змушували продавати врожай за цінами нижчими за ринкові, або крали його», — йдеться у публікації.
Так, у серпні 2022 року було конфісковано зерно з одного з елеваторів на Херсонщині, розповів його власник, фермер Богдан Катереняк. За його словами, перед конфіскацією до нього увірвалися чоловіки з автоматами у балаклавах, один із яких показав посвідчення співробітника ФСБ.
Продукція з таких ферм, як у Катереняка, відправляється на вантажівках і залізницею в порти на Чорному морі, пише WSJ.
Найбільшим центром незаконного експорту є Севастополь. Також для відправлення суден із сільгосппродукцією використовуються порти Маріуполя та Бердянська, пише WSJ.
Видання зазначає, що більшість закордонних покупців відмовляються від прямих постачань зерна з окупованих територій України, щоб уникнути санкцій. Тому експортери краденої сільгосппродукції спершу перенаправляють її на міжнародно визнану територію Росії, звідки її можна реекспортувати на світові ринки.
Покупцям урожаю, що постачається з міжнародно визнаної території Росії, важко визначити його походження, йдеться у публікації.
Іран закуповує ячмінь у Криму по 140 доларів за тонну, що на 34% нижче за ринкові ціни, повідомила WSJ аналітик проекту SeaKrime Катерина Яресько, який відстежує нелегальні поставки з Криму.
Ще одну компанію Helios Plus українська влада звинувачує у перепродажі краденого зерна через ОАЕ, йдеться у публікації.
За даними української прокуратури, Helios Plus вивезла всі 700 тонн зерна, що залишилися на борошномельному заводі в Куп'янську, який Росія захопила у серпні 2022 року.
Торгівля українським зерном дозволяє Росії продовжувати фінансувати війну та зберігати лояльність союзників, таких як Іран та Сирія, яким здійснюються поставки, підсумовує WSJ.
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