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ООН прогнозує відключення світла в Україні взимку до 18 годин на день

19 вересня 2024, 15:42

ООН прогнозує відключення світла в Україні взимку до 18 годин на день

За прогнозами експертів, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ), взимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 години щодня. Про це пише «Економічна Правда» із посиланням на доповідь спостерігачів ООН.

«Ця зима буде дуже складною. Люди, ймовірно, зіткнуться із регулярними відключеннями електроенергії по всій країні. Будь-які нові атаки, які призведуть до більш тривалих відключень, можуть мати катастрофічні наслідки», - заявила керівник моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл.

Вона стверджує, що наслідки атак будуть тривалими та вимагають комплексного підходу.

«Національні та міжнародні партнери повинні об'єднати зусилля щодо відновлення критично важливої інфраструктури та притягнення до відповідальності винних за завдану шкоду», - сказала Белл.

У доповіді, заснованій на результатах візитів на місця, інтерв'ю з технічними експертами, представниками енергетичних компаній, місцевими жителями та чиновниками, описані далекосяжні наслідки російських атак.

Зазначається, що взимку наслідки руйнування енергосистеми можуть бути ще серйознішими, ніж улітку через низьку температуру. За прогнозами експертів, опитаних ММПЛУ, через дефіцит генерації взимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 години щодня.

Станом на червень 73% теплових електростанцій країни було виведено з ладу. Якщо взимку 2022-2023 років атаки в основному спрямовувалися на об'єкти електропередачі, то з березня 2024 основною мішенню стали об'єкти генерації.

За даними однієї з великих енергетичних компаній, на яку посилається доповідь, внаслідок атак 2024 року було пошкоджено втричі більше енергоблоків, ніж узимку 2022-2023 років.

Нагадаємо, у північній частині Покровська через обстріл неможливо відновити електропостачання, також без світла залишається Родинське.

Раніше «Новини Донбасу» писали про те, що буде з енергетичною інфраструктурою України взимку та яким чином підготуватись до опалювального сезону.

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