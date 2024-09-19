Німеччина через погіршення ситуації на фронті готує екстрену військову допомогу Україні – ЗМІ

Німеччина має намір схвалити 397 мільйонів євро військової допомоги Україні. Про це пише британське агентство Reuters з посиланням на лист Міністерства фінансів Німеччини.

У листі йдеться, що з огляду на постійне погіршення військової ситуації в Україні існує серйозний ризик того, що Україна без істотно посиленого матеріального забезпечення може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії.

Міністерство фінансів на прохання Міністерства оборони просить схвалити додаткові витрати бюджетного комітету нижньої палати парламенту. У фінансовому відомстві заявили, що це має бути виконано негайно, щоб запровадити заходи у 2024 році, щоб вони могли вплинути протягом решти року.

Допомога Німеччини Україні у 2024 році була запланована у розмірі близько восьми мільярдів євро.

Нагадаємо, що Україна отримає від Латвії розвідувальні бронемашини.