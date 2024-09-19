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Російський удар по Сумах: постраждали люди похилого віку в пансіонаті

19 вересня 2024, 18:23

Російський удар по Сумах: постраждали люди похилого віку в пансіонаті

Російський удар по Сумах: постраждали люди похилого віку в пансіонаті

Одна людина загинула і не менш як дев'ять отримали поранення внаслідок удару російських окупантів по геріатричному пансіонату в Сумах вдень 19 вересня. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

«Удар по гераїтричному центру, де було 211 людей похилого віку, з них 87 вимагали сторонньої допомоги…», — сказав Артюх в ефірі телемарафону.

Дев'ять постраждалих перебувають у тяжкому стані. 

За даними ДСНС, поранено 12 людей. 

З будівлі геріатричного пансіонату проводять евакуацію.

«Людей вивозять на нові місця, де підготували лікарів. Вони вимагають і психологічної, і медичної допомоги», — розповів Артюх.

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