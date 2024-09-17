На окупованій Луганщині затримано чоловіка, якого підозрюють у підпалах полів

На окупованій території Луганської області затримали нібито палія полів. Канал Mash на Донбасі опублікував відео, на якому чоловік у збудженому та ймовірно заляканому стані зізнається, що підпалював поля під Антрацитом, бо «не любить русский мир».



«За попередньою інформацією, за підпал йому заплатив якийсь замовник», — пише канал.



Тим часом в угрупуванні «ЛНР» заявили, що вогонь гасять понад 500 пожежників та 100 одиниць техніки.



У Станично-Луганському районі наразі спалах відбувається лише в лісовому масиві, стверджують рятувальники.



Окупований Луганськ також накрив густий смог. Мешканців окупації закликають менше часу проводити на вулиці, а за потреби вийти — використовувати вологі медичні маски.

Ситуація із природними пожежами на окупованій території Донеччини, що виникла з 15 вересня, визнана надзвичайною.



Так, в окупованому Сніжному на Донеччині виникли масштабні пожежі 16 вересня.



В окупованій Станично-Луганській громаді лише за офіційними даними внаслідок масштабних лісових пожеж уже згоріло понад 150 будинків.



Російські окупанти 15 вересня обстріляли місто Лиман Донецької області, внаслідок чого в лісі спалахнула масштабна пожежа. Через сильний поривчастий вітер вогонь поширився вглиб лісу на сотні метрів. Триває ліквідація спалаху.