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На окупованій Луганщині затримано чоловіка, якого підозрюють у підпалах полів

17 вересня 2024, 20:27

На окупованій Луганщині затримано чоловіка, якого підозрюють у підпалах полів

На окупованій території Луганської області затримали нібито палія полів. Канал Mash на Донбасі опублікував відео, на якому чоловік у збудженому та ймовірно заляканому стані зізнається, що підпалював поля під Антрацитом, бо «не любить русский мир».

«За попередньою інформацією, за підпал йому заплатив якийсь замовник», — пише канал.

Тим часом в угрупуванні «ЛНР» заявили, що вогонь гасять понад 500 пожежників та 100 одиниць техніки.

 У Станично-Луганському районі наразі спалах відбувається лише в лісовому масиві, стверджують рятувальники.

 Окупований Луганськ також накрив густий смог. Мешканців окупації закликають менше часу проводити на вулиці, а за потреби вийти — використовувати вологі медичні маски.

Ситуація із природними пожежами на окупованій території Донеччини, що виникла з 15 вересня, визнана надзвичайною.

Так, в окупованому Сніжному на Донеччині виникли масштабні пожежі 16 вересня.

В окупованій Станично-Луганській громаді лише за офіційними даними внаслідок масштабних лісових пожеж уже згоріло понад 150 будинків.

Російські окупанти 15 вересня обстріляли місто Лиман Донецької області, внаслідок чого в лісі спалахнула масштабна пожежа. Через сильний поривчастий вітер вогонь поширився вглиб лісу на сотні метрів. Триває ліквідація спалаху.

ТЕГИ

Місця
Антрацит
Організації
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Пожежа підпал

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