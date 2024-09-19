Головне за день: «Сентябрята ЛНР». Удар по геріатричному пансіонату у Сумах

Політика



Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін літав до Мінська на зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони зробили низку заяв про «співпрацю». Лукашенко описав те, що відбувається, не як підтримку угрупування «ДНР», а як співпрацю Мінська з Донецьком.



Суспільство



За прогнозами експертів, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні, взимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 години щодня.



Верховна Рада перейменувала Сєвєродонецьк та ще понад 300 населених пунктів.



На окупованій території Луганської області запровадили концепцію під назвою "Луганський характер". У її рамках дітей будуть посвячувати у «сентябрята», «піонери» та «трудівники» згідно з віком.



В окупованому Маріуполі розмістили біженців із Курської області РФ, де наступають Сили оборони України. Зокрема, окупанти використовують так зване «безхазяйне» житло для розміщення біженців.



Дітям на окупованій території Донецької області дозволили не відвідувати школи, а навчатись онлайн. Цього року із 587 шкіл окупованої території Донецької області 474 працюють очно. Тобто 113 залишаються на дистанційному навчанні. Поки що не перейшли на звичайний режим роботи школи Горлівки, Донецька, Макіївки та Ясинуватої.



За добу на окупованій території Донецької області вигоріло понад 85 га сухостою. Найбільші спалахи зафіксовані в Торезі, Старобешівському та Амвросіївському районах. Так, у Торезі згоріли 17 житлових будинків та близько 80 сільськогосподарських будівель.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, російська армія просунулась у місті Залізне Донецької області. Також загарбники просунулися біля міста Українка на Донеччині, сіл Піщане Харківської області та Марфополь на Запоріжжі.



Внаслідок обстрілу 8 вересня через значні пошкодження енергетичних об'єктів неможливо відновити електропостачання північної частини міста Покровськ Донецької області. Також у результаті бойових дій повністю знеструмлено місто Родинське. Відновлювальні роботи заплановані на поточну добу.



Вночі 19 вересня війська Росії завдали удару по місту Лиман Донецької області. Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та газопровід.



Одна людина загинула і не менш як дев'ять отримали поранення внаслідок удару російських окупантів по геріатричному пансіонату в Сумах.



В угрупуванні «ДНР» заявили , що п'ять мирних жителів окупованих міст Донецької області поранено у четвер, 19 вересня. Пошкоджено лінію електропередач та один автомобіль.



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