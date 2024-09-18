Детонація боєприпасів у Тверській області РФ викликала землетрус

Моніторинговий сервіс повідомив про землетрус у Тверській області сьогодні вранці. Скріншот із сайту VolcanoDiscovery

Моніторингові сервіси зафіксували слабкий землетрус у Торопці Тверської області після атаки на склад боєприпасів.

За даними Volcanodiscovery, о 3:56 ранку по Москві в Торопці було зафіксовано землетрус магнітудою 2,8 балів.

Після цього було ще 7 слабких поштовхів магнітудою від 2 до 2,8 балів.

Як пишуть місцеві жителі, атакований склад продовжує детонувати досі. Також вони повідомляють, що у їхніх будинках вибило вікна та двері.

Видання Baza пише, що, за попередніми даними, в результаті вибухів постраждало близько 20 осіб. Майже у всіх осколкові поранення.

З міста евакуйовано 7500 осіб.

Губернатор Тверської області Ігор Руденя провів у Торопці нараду оперативного штабу з ліквідації наслідків падіння уламків БПЛА. На відео чути, що під час його виступу гримлять вибухи боєприпасів, що детонують.

У червні 2018 року про швидке введення в експлуатацію арсеналу для комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів неподалік Торопця розповідав заступник міністра оборони РФ (вже колишній) генерал армії Дмитро Булгаков.

Тоді він повідомив, що цей арсенал обладнаний бетонними сховищами для зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів.

«Він забезпечує їхнє надійне та безпечне зберігання, захищає від авіаційних та ракетних ударів і навіть від вражаючих факторів ядерного вибуху», — підкреслив Булгаков.

Влітку 2024 Булгаков був заарештований у справі про корупцію.

Нагадаємо, сьогодні вночі склад боєприпасів спалахнув у Торопці Тверській області РФ внаслідок атаки дронів. Вогонь охопив практично весь 107 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління.

На складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», тактичних ракетних комплексів «Точка-У», керовані авіабомби та артилерійські боєприпаси.