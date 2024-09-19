Краматорську повернули світло після аварійного відключення: воно зникло через російський обстріл

У місті Краматорськ Донецької області відновили електропостачання. Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу».



Також про поновлення електропостачання пишуть у місцевих чатах.



Раніше «Краматорські РЕМ» повідомляли, що вранці у зв'язку з аварійним відключенням не було електропостачання в Соцмістечку, мікрорайонах Стакобуд і Лазурне, селищі Біленьке.



За інформацією «Новин Донбасу», світло зникло через російський обстріл за межами міста.

Нагадаємо, що у північній частині міста Покровськ на Донеччині через обстріл неможливо відновити електропостачання.