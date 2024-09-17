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Головне за день: Армія РФ атакує дамбу Курахівського водосховища. Росіяни знову стратили полоненого

17 вересня 2024, 23:00

Головне за день: Армія РФ атакує дамбу Курахівського водосховища. Росіяни знову стратили полоненого

Економіка

 За даними американського видання The Wall Street Journal, з початку війни Росія вивезла з окупованих територій України зерна майже на 6,4 млрд. доларів. Тільки пряме постачання зерна з окупованих територій принесли Росії майже 1 млрд доларів, кажуть українські чиновники та експерти. За даними WSJ, в експорті зерна беруть участь «Об'єднана суднобудівна корпорація», структури сина екс-глави адміністрації одного з районів Криму і трейдер, який займається постачанням в ОАЕ.

Суспільство

 У Костянтинівській територіальній громаді проживає 26 134 особи. До оголошення примусової евакуації сімей з дітьми тут мешкало 28 021 особа.

Угруповання «ДНР» оголосило надзвичайну ситуацію в 9 районах та 11 містах через великі пожежі. Так, в окупованому Сніжному на Донеччині виникли масштабні пожежі 16 вересня. Про збитки та можливі жертви в угрупуванні поки не повідомляють.

Рятувальники три доби не можуть загасити пожежу в Лиманській громаді. Пожежа виникла через російський обстріл 15 вересня. Сильний поривчастий вітер поширив вогонь в глиб лісу на сотні метрів.

В окупованій Станично-Луганській громаді лише за офіційними даними внаслідок масштабних лісових пожеж уже згоріло понад 150 будинків. Там спалахнув уже третій населений пункт, загальна площа пожеж досягла майже 3500 га.

На окупованій території Луганської області затримали нібито палія полів. Канал Mash на Донбасі опублікував відео, на якому чоловік у збудженому та ймовірно заляканому стані зізнається, що підпалював поля під Антрацитом, бо «не любить російський мир».

Бойові дії

 За даними американського Інституту вивчення війни, українська армія відновила втрачені позиції на південний схід від міста Покровськ Донецької області у західній частині села Михайлівка.

Російські війська другий день поспіль обстрілюють дамбу Курахівського водосховища на Донеччині. Цю інформацію «Новини Донбасу» на умовах анонімності підтвердило джерело в українському органі, пов'язаному з управлінням водними ресурсами.

Російська армія завдала двох ударів КАБ по Київському району Харкова. Постраждали шестеро постраждалих, серед них чотири рятувальники. Одне влучення авіабомби зафіксували в лісосмузі поблизу торговельного центру.

Військово-морські сили України повідомили про знищення російського складу боєприпасів поблизу Маріуполя.

Російські солдати, ймовірно, стратили українського військовополоненого у Новогродівці Донецької області. Росіяни встромили меч у тіло українського військовослужбовця. Наразі розпочато розслідування.

Сили оборони України втратили 80 тисяч солдатів загиблими, ще 400 тисяч пораненими. Збройні сили Росії – 200 тисяч загиблими, ще приблизно 400 тисяч поранено. Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal з посиланням на українські джерела та дані західної розвідки.

У Ленінському районі окупованого Донецька був приліт у районі ДК 21-го з'їзду. Неподалік знаходиться непрацююче підприємство «Донецькміськмаш», яке проросійські бойовики використовували як свою базу ще з 2014 року. Також поблизу – військове училище. Крім того, у Куйбишевському районі вдарили по території промислової зони.

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