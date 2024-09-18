Рятувальники загасили масштабну пожежу у ландшафтному парку під Краматорськом: горіли вісім гектар лісу

17 вересня російські окупанти завдали авіаудару по Краматорську. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.
Це призвело до виникнення масштабної пожежі в регіональному ландшафтному парку «Краматорський».
Вогонь знищив близько восьми гектарів лісової підстилки та сухостою.
Рятувальники майже добу гасили пожежу у складних умовах. В результаті їм вдалося загасити пожежу.
Нагадаємо, що ця пожежа виникла внаслідок удару авіабомби ФАБ-250.
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