Ракетний удар по селу Гроза: кількість загиблих зросла до 53 осіб, ДНК-експертизи продовжуються

Через ракетний удар по Грозі вже 53 загиблі. Фото: Синьогубів

Число жертв у селі Гроза Харківської області знову зросло. Через ракетний удар росіян загинули 53 людини, безвісти зниклими вважаються ще 5 людей. Про це передає Суспільне.



«Ми ідентифікували станом на зараз 53 особи, які загинули. Тому можна заявити, що на сьогоднішній день у нас збільшилася кількість загиблих. А з огляду на ще неідентифіковані частини тіла та заяви про безвісти зниклих — остаточна кількість може збільшитися», — сказав начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.



За його словами, загалом поліція отримала 22 заяви про зниклих безвісти.



«Усі заяви було відпрацьовано. Чотири заяви не підтвердились, бо ми знайшли людей. 13 ми ідентифікували серед трупів. П'ятеро, що зараз зникли безвісти», — зазначив він.



Болвінов додав, що понівечені тіла доводилося збирати по частинах.



«Ми досліджували 135 останків тіл. Ми робимо це досі. ДНК-лабораторії працюють цілодобово вже п'яту добу. Криміналісти та слідчі також», — сказав він, резюмувавши, що наразі криміналісти провели 288 ДНК-досліджень.



Ракетний удар РФ по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківської області з початку повномасштабного вторгнення.



Нагадаємо, вдень 5 жовтня російські військові завдали удару ракетою «Іскандер» по селу Гроза Харківської області. Ракетний удар припав по кафе та магазину, у момент обстрілу проходили поминки, тому там зібралося багато людей. Зазначимо, що всього у селі проживало 330 осіб.



За останніми даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синегубова, 52 особи загинули внаслідок цього ракетного обстрілу, серед них двоє дітей.