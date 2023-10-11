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На окупованій Луганщині в деяких містах люди живуть без світла, газу та води

11 жовтня 2023, 13:30

На окупованій Луганщині в деяких містах люди живуть без світла, газу та води

На окупованій Луганській області місцями населення не має ні світла, ні газу, ні води. Загарбники не роблять жодних дій, щоб підготуватися до опалювального сезону. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, окупанти провалили підготовку до зими у захоплених торік містах.

«Якщо де-не-де люди мають хоч щось із переліку газ/світло/вода, то в Новодружеську та Привілля, які підкоряються Лисичанську, у населення за півтора року немає й цього. Був газ, проте нещодавно його подання припинилося. Про централізовану подачу води не йшлося взагалі», — зазначив глава регіону.

Лисогор додав, що світло окупанти обіцяли відновити двічі — у вересні 2022-го та 2023-го років.

Крім того, минулої доби в Луганській області, за даними голови ОВА, під ворожий вогонь потрапили Макіївка, Невське та Білогорівка. Зокрема, околицями Невського росіяни потрапили двома авіабомбами КАБ-500.

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