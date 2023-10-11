Окупанти з артилерії обстріляли Куп`янськ-Вузловий Харківської області, є жертви

Сьогодні, 11 жовтня, російські військовослужбовці з артилерії обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За його словами, один із ворожих снарядів потрапив до житлового будинку.



«Отримали поранення 2 місцеві жителі — 72-річна жінка та чоловік 43 років. Наразі медики надають їм допомогу», — написав він.



Нагадаємо, минулої доби, 10 жовтня, обстріли окупантів зазнали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського і Куп'янського районів області, внаслідок обстрілів постраждали четверо цивільних