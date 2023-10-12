Окупанти обстріляли Харків, поранено мирного жителя

Російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Ворог знову б'є по Харкову. Попередньо приліт по одному з районів на околиці міста. Інформація про можливі постраждалих і руйнування зараз збирається», — написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Трохи пізніше голова Харківської ОВ Олег Синєгубов повідомив, що є постраждалий.

«За попередньою інформацією, одна людина отримала поранення. Пошкоджено приватний будинок. На місці працюють усі екстрені служби. Інформація уточнюється», — написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.