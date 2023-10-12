Оккупанты обстреляли Харьков, ранен мирный житель

Российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову, сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Враг снова бьет по Харькову. Предварительно есть прилет по одному из районов на окраине города. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в настоящее время собирается», — написал Терехов в своем телеграм-канале.

Чуть позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что есть пострадавший.

«По предварительной информации, один человек получил ранения. Поврежден частный дом. На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется», — написал Синегубов в своём телеграм-канале.