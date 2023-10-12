Евакуація жителів Донецької області до безпечніших регіонів України не припиняється — ОДА

Триває евакуація цивільного населення Донецької області до безпечніших регіонів країни. Фото: ДонОДА

Триває евакуація громадянських жителів Донбасу до безпечніших регіонів країни. Цей щоденний процес координує обласна адміністрація. До процесу евакуації залучені рятувальники та поліція, волонтери та представники місцевих органів влади. Про це повідомила Донецька облдержадміністрація.

Лише вчора, 11 жовтня, рятувальники Донбасу евакуювали із зони активних бойових дій, смт Очеретине Покровського району, одного мешканця м. Авдіївка.

Також співробітники Служби порятунку надали допомогу при перевезенні з пункту збору та реєстрації у м. Покровськ до місця посадки до евакуаційного поїзда 29 осіб (з них п'ятеро дітей та дві особи з обмеженими фізичними можливостями), а під час евакуації у Покровському районі допомогли 30 осіб ( з них четверо дітей, дві особи з обмеженими фізичними можливостями).

За допомогою поліції в середу в області було евакуйовано 64 особи.