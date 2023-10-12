Эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины не прекращается — ОГА

Продолжается эвакуация гражданского населения Донецкой области в более безопасные регионы страны. Фото: ДонОГА

Продолжается эвакуация гражданских жителей Донбасса в более безопасные регионы страны. Этот ежедневный процесс координирует областная администрация. В процесс эвакуации вовлечены спасатели и полиция, волонтеры и представители местных органов власти. Об этом сообщила Донецкая облгосадминистрация.

Только вчера, 11 октября, спасатели Донбасса эвакуировали из зоны активных боевых действий, пгт Очеретино Покровского района, одного жителя г. Авдеевка.

Также сотрудники Службы спасения оказали помощь при перевозке с пункта сбора и регистрации в г. Покровск к месту посадки в эвакуационный поезд 29 человек (из них пятеро детей и два человека с ограниченными физическими возможностями), а во время эвакуации в Покровском районе помогли 30 человек (из них четверо детей, два человека с ограниченными физическими возможностями).

С помощью полиции в среду в области было эвакуировано 64 человека.