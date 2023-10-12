Лише 70% навчальних закладів України забезпечені укриттями – ДСНС

Лише 70% чи 19,7 тисяч навчальних закладів в Україні мають перевірені сховища для забезпечення захисту учнів, слухачів та викладацького складу. Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький.



За його словами, така кількість укриттів дає змогу забезпечити захист 57% учасників освітнього процесу.



«Це означає, що з загальної кількості закладів освіти 70% можуть працювати в офлайн режимі, але деякі будуть працювати в декілька змін, тому що не зможуть укрити повну розрахункову кількість учнів, викладачів, інших учасників освітнього процесу одномоментно в укриттях», - зазначив представник відомства.



Нагадаємо, рятувальники ДСНС завершили розбір завалів у Нікопольській гімназії на Дніпропетровщині.