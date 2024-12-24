У ЗСУ заперечують конфлікт із проектом DeepState — Бутусов

У Збройних силах України заперечують конфлікт із DeepState та спроби обмежити роботу каналу. Про це повідомив український журналіст та військовий кореспондент Юрій Бутусов у Фейсбуці.

«Я зв'язався з джерелом у керівництві ВСУ, і не під запис отримав чітке запевнення, що головнокомандувач ВСУ не має жодного відношення до історії із заявою ОСУВ "Хортиця", і про жодні заходи для тиску на DeepState не йшлося і не йдеться зараз. За словами співрозмовника, ОСУВ "Хортиця" має запросити на зустріч колектив DeepState за погодженням висвітлення обстановки на фронті», — розповів він.

Юрій Бутусов зазначив, що така зустріч буде ознакою коректного та цивілізованого вирішення цієї ситуації, яка б пішла на користь обом сторонам. За словами журналіста, часто аналітики DeepState прогнозують обстановку точніше, ніж ОСУВ, і такий діалог був би корисним.

Журналіст зазначив, що DeepState — це проект онлайн-карти бойових дій. Він має важливе значення для об'єктивного інформування військовослужбовців та суспільства щодо реальної обстановки на фронті.

DeepState кілька днів тому відобразив на карті, що село Макарівка на Донеччині майже повністю оточене, при цьому заяви та висновки з їхнього боку були відсутні.

Тим часом ОСУВ «Хортиця» зробило заяву про те, що інформація про оточення підрозділів Сил оборони України у населеному пункті Макарівка на Времівському напрямку не відповідає дійсності. Юрій Бутусов додав, що заява ОСУВ стала відповіддю на публікацію в соцмережах повідомлень про оточення підрозділів ЗСУ у селі Макарівка Донецької області, яку було зроблено іншими блогерами на підставі аналізу карти DeepState.

Нагадаємо, народний депутат України Мар'яна Безугла 23 грудня заявила, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський міг «почати наступ» на команду аналітиків DeepState, яка надає українцям відомості про ситуацію на лінії фронту.