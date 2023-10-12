Блекаути взимку можливі, але вони будуть короткочасними — міністр енергетики

Блекаути взимку можливі, але вони будуть короткочасними. Про це повідомив міністр енергетики Герман Глущенко в ефірі телемарафону.



За його словами, Україна підготувалася до можливих блекаутів узимку, які можуть стати наслідком російських атак на енергетику, тож відключення електроенергії не будуть тривалими.



«Безумовно, якщо будуть масовані удари, справді завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі — можливі блекаути. Але ми готуємо все для того, щоб вони мали... вони й матимуть короткочасний характер, і для того, щоб максимально швидко відновлювати», — сказав Герман Галущенко.