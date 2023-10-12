Блэкауты зимой возможны, но они будут кратковременными – министр энергетики

Блэкауты зимой возможны, но они будут кратковременными. Об этом сообщил министр энергетики Герман Глущенко в эфире телемарафона.

По его словам, Украина подготовилась к возможным блекаутам зимой, которые могут стать следствием российских атак на энергетику, поэтому отключения электроэнергии не будут длительными.

«Безусловно, если будут массированные удары, действительно нанесут существенный вред энергосистеме - возможны блекауты. Но мы готовим все для того, чтобы они имели... они и будут носить кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать», - сказал Герман Галущенко.