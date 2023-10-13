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У Харківській області на міні підірвався бензовоз, водій загинув

13 жовтня 2023, 14:56

У Харківській області на міні підірвався бензовоз, водій загинув

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що в одному із сіл на Харківщині на протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз. Водій транспорту загинув.

Сьогодні біля 11:00 біля села Яворське на ворожій протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз. Водій автомобіля загинув», — написав він.

Синєгубов зазначив, що на місці вибуху працюють екстрені служби.

Нагадаємо, 12 жовтня у місті Слов'янськ стався вибух побутового газового балону без подальшого горіння.

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