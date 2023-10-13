У Харківській області на міні підірвався бензовоз, водій загинув

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що в одному із сіл на Харківщині на протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз. Водій транспорту загинув.

Сьогодні біля 11:00 біля села Яворське на ворожій протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз. Водій автомобіля загинув», — написав він.

Синєгубов зазначив, що на місці вибуху працюють екстрені служби.



Нагадаємо, 12 жовтня у місті Слов'янськ стався вибух побутового газового балону без подальшого горіння.