Силами ППО вночі знищено дві ракети Х-59 та 11 із 12 «Шахедів»

Сьогодні вночі, 16 жовтня, російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники. Сили оборони знищили в небі над Україною дві з 5 ракет Х-59 та 11 із 12 ударних дронів типу Shahed. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



«Загалом зафіксовано застосування однієї балістичної ракети «Іскандер М», п'яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131», — йдеться у повідомленні.



Авіаційними ракетами атаковані північні та східні регіони України, «шахеди» росіяни направили у різних напрямках, у тому числі на захід.



«Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 «Shahed-136/131»», — резюмували у відомстві.



Нагадаємо, внаслідок російської атаки було зруйновано або пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Дані про постраждалих уточнюються.