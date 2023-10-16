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Силами ППО вночі знищено дві ракети Х-59 та 11 із 12 «Шахедів»

16 жовтня 2023, 08:45

Силами ППО вночі знищено дві ракети Х-59 та 11 із 12 «Шахедів»

Сьогодні вночі, 16 жовтня, російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники. Сили оборони знищили в небі над Україною дві з 5 ракет Х-59 та 11 із 12 ударних дронів типу Shahed. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«Загалом зафіксовано застосування однієї балістичної ракети «Іскандер М», п'яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131», — йдеться у повідомленні.

Авіаційними ракетами атаковані північні та східні регіони України, «шахеди» росіяни направили у різних напрямках, у тому числі на захід.

«Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 «Shahed-136/131»», — резюмували у відомстві.


Нагадаємо, внаслідок російської атаки було зруйновано або пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Дані про постраждалих уточнюються.

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