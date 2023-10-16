Реалізація проекту «єВідновлення» у Донецькій області: росіяни знищили понад 36 тис будинків

Виконувач обов'язків начальника Донецької ОВ Ігор Мороз. Фото: Youtube

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, армія РФ піддала цивільну інфраструктуру численним обстрілам, що спричинило руйнування приватних, багатоквартирних будинків, а також об'єктів цивільної інфраструктури.



У зв'язку з чим для відновлення пошкодженого чи зруйнованого житла в Україні розробили програму «єВідновлення», яка спрямована на компенсацію власникам майна, про що сьогодні розповів виконувач обов’язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«Було пошкоджено, зруйновано 36 657 житлових будинків. З них 3526 багатоквартирних та 33131 — приватних. До реєстру пошкодженого та знищеного майна було внесено інформацію про пошкодження та руйнування 18 302 об'єктів, з них 2 883 об'єкти обстежено та внесено дані до реєстру відповідних актів», — зазначив Мороз.



В громадах Донецької області створено 38 комісій із розгляду питань щодо надання компенсацій за пошкоджене житло за допомогою публічної електронної послуги «єВідновлення». З моменту запуску програми громадянами Донецької області було подано 3262 заяви на отримання державної допомоги.



«Станом на 4 жовтня, із 2813 заявок комісіями прийнято 1473 про надання компенсацій на суму понад 113 млн грн, водночас відмовлено у компенсації 1340 заявникам. Заповнено 1486 чек-листів на суму майже 115 млн грн», - додав в. о. голови Донецької ОВА.



За його словами, відмови надавалися з багатьох причин, але основною причиною була відсутність людей та неможливість потрапити до пошкоджених приміщень. Крім того, система приймала заявки від громад, які змінили статус згідно з наказом міністерства інтеграції та опинилися на територіях, де ведуться активні бойові дії, такими територіями в системі «єВідновлення» розгляд заяв було припинено.



Компенсації можливі лише там, де не ведуться активні бойові дії. Програму розширено і вже можна подати заявку за знищені об'єкти нерухомого майна. На сьогодні у Донецькій області із 46 громад створено 44 комісії з розгляду питань, що займаються розглядом виплат.



Подано 229 заяв щодо надання компенсацій за знищене майно шляхом видачі житлового сертифіката. Комісіями зі знищеного майна на цю дату було ухвалено 34 рішення на суму майже 39 млн грн щодо надання компенсації.



Нагадаємо, начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що жителі громади продовжують отримувати компенсації за пошкоджені будинки внаслідок воєнних дій.