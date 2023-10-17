Окупанти вчора обстріляли Донецьку область: є загиблі, одна людина поранена

Російська армія минулої доби, 16 жовтня, вбила двох жителів, також одна людина отримала поранення на Донеччині. Про це розповів виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«За 16 жовтня росіяни вбили 2 мешканців Донецької області — у Первомайському. Ще одна людина отримала поранення», — написав він.



Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1742 особи, ще 4261 житель отримав поранення.



Нагадаємо, 15 жовтня українські військові відбили 5 ворожих атак на Бахмутському напрямку, знищено 157 окупантів.