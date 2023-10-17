СБУ зібрала докази нових злочинів голови «ЛНР»

Леоніду Пасічнику інкриміновано участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території та повторне обрання до незаконного органу влади (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Про це йдеться у заяві управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.

СБУ визначило його дії як навмисні протиправні дії, вчинені окупаційним чиновником, спрямовані на створення умов для анексії частини території України.

Так, у січні-травні 2023 року він підписав низку «законів» та «указів» про проведення у так званій «ЛНР» виборів до так званої «народної ради» та представницьких органів «муніципальних утворень». На їх підставі організовано процес підготовки до незаконних виборів, проведених окупантами у вересні 2023 року.

23 вересня, за поданням президента Росії та за власною згодою, Пасічник був добровільно обраний «народною радою» на посаду «глави ЛНР». Він склав присягу на вірність «народу ЛНР», конституції Росії, «конституції ЛНР» і офіційно вступив на посаду «глави ЛНР».