Гереги 8 років платили зарплату керівнику «Епіцентру» на окупованому Донбасі — «Схеми»

Компанія Герег «Епіцентр» та гіпермаркет «Галактика» в окупації. Фото: «Схеми»

Компанії «Епіцентр» та «Нова лінія», якими володіють народний депутат України Олександр Герега та його дружина Галина Герега, з 2014 року і до кінця липня 2022 року щомісяця виплачували зарплату Геннадію Гальчуку — колишньому директору гіпермаркету «Епіцентр» у Макіївці, який залишився на окупованій частині Донбасу і продовжив керувати створеною замість «Епіцентрів» мережею «Галактика» (зареєстрована за правилами підконтрольних Росії адміністрацій). Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).



За даними журналістів, у ці роки Гальчук регулярно приїжджав з окупації на підконтрольну Україні територію та фінансував партію Герег. При цьому «Галактики» під його керівництвом співпрацювали з адміністраціями угруповання «ДНР», а 2023 року сам Гальчук став депутатом від провладної російської партії «Єдіная Росія» внаслідок проведення незаконних виборів на окупованому Донбасі.







Зарплатні відомості, отримані із двох незв'язаних між собою джерел у податкових органах України, свідчать про те, що Гальчук продовжив перебувати у штаті українських компаній Герег і після окупації Донбасу, та після 24 лютого 2022 року. «Нова Лінія» та «Епіцентр» регулярно нараховували Геннадію Гальчуку зарплату до липня 2022 року.



«Нова Лінія» з липня 2015 до кінця вересня 2016 року нарахувала Геннадію Гальчуку 85 790 гривень зарплати. А ТОВ «Епіцентр К» мав безперервні трудові відносини з Гальчуком з вересня 2013 року по 28 липня 2022 року, за цей період йому нараховано 1 321 968 гривень. Обидві компанії належать подружжю Герегам.



Після 2014 року Геннадій Гальчук публічно комунікував співпрацю з підконтрольними Росії адміністраціями в окупації. У 2019 році разом із так званими міністром промисловості та міністеркою соціальної політики угруповання «ДНР» урочисто відкривав другий гіпермаркет «Галактика» у Донецьку.

Відкриття нової «Галактики». Фото: Міністерство промисловості «ДНР» у Facebook.

2022 року Гальчук очолив «регіональне відділення» всеросійської організації «Ділова Росія», а у серпні 2023 отримав посаду у владних органах «ДНР». Ватажок угруповання Денис Пушилін включив Гальчука до складу Інвестиційного комітету. Крім того, восени 2023 року Гальчук балотувався від провладної російської партії «Єдіная Росія» під час псевдовиборів у Макіївці та був оголошений депутатом.



Водночас він не втрачав зв’язку з Києвом — регулярно приїжджав з окупації на підконтрольну Україні територію. Про це свідчать дані із записів про перехід через пропускні пункти на Донеччині, які журналісти «Схем» отримали через свої джерела. У 2019 році, наприклад, Гальчук перетинав ці КПП щомісяця, окремі місяці — кілька разів.

Графік перетину Гальчуком КПП на підконтрольній Україні території. Фото: Схеми

Також, за даними НАЗК, у 2016 році Геннадій Гальчук фінансував партію «За конкретні справи», яку заснували Олександр та Галина Гереги. Журналісти запитали в Олександра Гереги, чи продовжував він вести бізнес на Донеччині після окупації 2014 року і чому Геннадію Гальчуку нараховували зарплату до липня 2022 року. Почувши питання «Схем», він залишив їх без відповіді, як і письмовий запит редакції.