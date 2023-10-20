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Суд «ДНР» незаконно засудив двох українських військових до 26 років ув`язнення

20 жовтня 2023, 17:39

Суд «ДНР» незаконно засудив двох українських військових до 26 років ув`язнення

Так званий суд «ДНР» засудив українських військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Назарія Мороза та Андрія Єгорова до 26 років позбавлення волі із відбуванням у виправній колонії суворого режиму. Їх звинуватили у нібито вбивстві цивільних у Маріуполі. Про це повідомив Слідчий комітет Російської Федерації.

У пресслужбі розповіли, що 29 березня 2022 року Мороз та Єгоров спільно з товаришами по службі розташовувалися на бойових позиціях, обладнаних у житлових будинках та будівлях цивільної інфраструктури міста Маріуполя.

«Виявивши цивільну легкову автомашину, в якій пересувалася сім'я з трьох осіб, Єгоров, старший на позиції, наказав про вбивство і сам приступив до розстрілу вказаних осіб. Виконуючи свідомо злочинний наказ, вважаючи, що люди, які знаходяться в автомобілі, можуть займати проросійську позицію, Мороз також зробив у них постріли з автомата», — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті жінка померла на місці. Її чоловік був поранений, але вижив завдяки своєчасній медичній допомозі. Їхній син внаслідок обстрілу не постраждав.

Вони визнані винними у жорстокому поводженні з громадянським населенням, застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів, убивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, вчиненому організованою групою, за мотивами політичної, ідеологічної ненависті.

Нагадаємо, співробітники СБУ та спецназівці ЗСУ затримали бойовика «ДНР». Його засудили до 15 років в'язниці, він прострілював ноги викраденим жителям області, також стріляв поряд із головою потерпілих, імітуючи розстріл.

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