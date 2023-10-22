З України до РФ депортовано 20 тисяч дітей, але реальна цифра ще більша — президент

Україна підтвердила, що росіяни незаконно депортували 20 тисяч дітей. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. За його інформацією, росіяни незаконно депортували 20 тисяч українських дітей. Про це заявив глава держави.



Зеленський відзначив значну посередницьку роль Катару у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей.



«Лише те, що ми можемо підтвердити документально, — це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам слід продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці», — наголосив він.



Також глава держави подякував за гуманітарну підтримку з боку Катару, зокрема за 100 млн дол., виділених на зміцнення українського енергетичного сектору, а також обладнання для швидких та хірургічних відділень тощо.



Нагадаємо, Росія погодилася повернути в Україну перших чотирьох депортованих українських дітей у рамках процедури за посередництва Катару.