Из Украины в РФ депортированы 20 тысяч детей, но реальная цифра еще больше — президент

Украина подтвердила, что россияне незаконно депортировали 20 тысяч детей. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. По его информации, россияне незаконно депортировали 20 тысяч украинских детей. Об этом заявил глава государства.



Зеленский отметил значимую посредническую роль Катара в возвращении незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей.



«Только то, что мы можем подтвердить документально — это около 20 тысяч похищенных детей. Это страшная цифра, но реальная еще больше. Потому нам нужно продолжать этот трек. Мы готовы к дальнейшей координации и сотрудничеству», — подчеркнул он.



Также глава государства поблагодарил за гуманитарную поддержку со стороны Катара, в том числе за 100 млн долл., выделенных на укрепление украинского энергетического сектора, а также оборудование для быстрых и хирургических отделений и т.д.



Напомним, Россия согласилась вернуть в Украину первых четырех депортированных украинских детей в рамках процедуры при посредничестве Катара.