На Камчатці російські війська провели ядерні тренування

У Кремлі заявили, що російські військові провели тренування із силами та засобами наземної, морської та авіаційної складових сил ядерного стримування.



З космодрому Плесецьк полігоном «Кура» на Камчатці виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс».



З акваторії Баренцева моря з атомного підводного ракетного крейсера стратегічного призначення «Тула» виконано пуск балістичної ракети «Синева».



Також до тренування залучалися літаки дальньої авіації Ту-95МС, які виконували пуски крилатих ракет повітряного базування.



За тренуванням спостерігав російський президент Володимир Путін.

Раніше ЗМІ писали, що група високопоставлених російських чиновників та вчених планує мегатеракт в Україні — переробити ракету-носій типу «Союз», щоб після запуску вона не досягала орбіти, а врізалася у велике місто в Україні, ймовірно, Київ.