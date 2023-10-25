«Шахтар» поступився «Барселоні» у Лізі чемпіонів

Донецький «Шахтар» програв іспанській «Барселоні» у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок у Барселоні завершився з рахунком 2:1.
На голи Феррана Торреса та Ферміна у першому таймі «гірники» змогли відповісти м'ячем Георгія Судакова у другому таймі. Це дебютний гол для українського півзахисника в турнирі.
Огляд матчу можна подивитися тут.
Поступаємось у Барселоні. #БарселонаШахтар (2:1)— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 25, 2023
⚽️ Судаків #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/YUz7OgfhTS
Матч проти «Барселони» став дебютним для Маріно Пушича, який був призначений головним тренером «Шахтаря» лише напередодні.
Наступний матч у турнірі донецький клуб знову зіграє проти «Барселони». Зустріч пройде 7 листопада на номінально домашньому стадіоні «Шахтаря» в Гамбурзі.