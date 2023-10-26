Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 25 жовтня

Політика



Подалі від суспільної уваги та лінії фронту Україна і Росія все ще розмовляють , країнам вдається вести переговори з кількох ключових гуманітарних питань: обміну військовополоненими та тілами загиблих солдатів; прохід суден із чорноморських портів України; та повернення українських дітей з Росії.



Суспільство



Військовий «Урал» врізався у легкову машину в селі Самойлове Новоазовського району Донецької області — загинуло четверо людей, одна з них дитина.



У тимчасово окупованому Бердянську невідомі висадили в повітря машину російського військовослужбовця, внаслідок чого він загинув.



Права людини



Російський суд засудив до 23 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму полоненого українського військовослужбовця Ігоря Михальчука, який нібито наказав убити мирного громадянина в Маріуполі.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілу поранено чоловіка в Травневому, пошкоджено житловий будинок в Микитівському районі Горлівки.



Лутугинський район окупованої частини Луганської області потрапив під обстріл близько п'ятої ранку. Голова окупаційної райадміністрації Євген Бондар пізніше заявив, що внаслідок удару пошкоджено газопровід - без газу залишилися 743 абоненти. Також від системи газопостачання було відключено дві школи, дитячий садок, церкву та фельдшерсько-акушерський пункт.



Сильні вибухи, що пролунали увечері 24 жовтня в районі Севастополя, були результатом ракетної атаки на військову частину біля селища Цукрова голівка. За даними російського видання Astra, одна з ракет потрапила в ліс — приблизно за півкілометра від складу озброєнь на цій в/ч 63876.

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