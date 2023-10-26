Новий спікер Палати представників США назвав умови надання допомоги Україні

Новообраний речник Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що погодиться поставити на голосування законопроект про збільшення допомоги Україні «за певних умов», передає NBC News.



Про це Джонсон заявив, відповідаючи на запитання журналістів.



«У нас будуть умови щодо цього, тому ми працюємо над цим. Ми хочемо підзвітності та хочемо, щоб Білий дім мав чіткі цілі. І ми збираємося провести ці дискусії», — сказав Джонсон, висловивши впевненість, що «це буде дуже продуктивно».



Нагадаємо, у середу Палата представників США після кількох тижнів спроб обрала нового спікера — представника республіканської більшості та прихильника колишнього президента Дональда Трампа Майка Джонсона. Раніше він послідовно підтримував ініціативи щодо скорочення допомоги Києву.