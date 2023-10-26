На Харківщині чоловік підірвався на протипіхотній міні, загинув на місці

Вчора, 25 жовтня, в Ізюмському районі Харківської області чоловік підірвався на протипіхотній міні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Близько 16:50 у полі біля села Яремівка Ізюмського району на протипіхотній міні типу «Пелюсток» вибухнув 57-річний чоловік. Загинув на місці», — написав він.



Синєгубов зазначив, що продовжується розмінування в регіоні. За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 12 га території та знешкодили 301 вибухонебезпечний предмет.



Нагадаємо, неподалік села Піски-Радьківські Ізюмського району під час робіт у полі на невідомому вибуховому пристрої вибухнув трактор МТЗ, сталася пожежа, а 52-річний водій трактора загинув на місці.