Окупанти обстріляли цивільні об'єкти у трьох областях: загинула дитина — МВС

Окупаційні війська вкотре обстріляли цивільні об'єкти у Херсонській, Харківській та Дніпропетровській областях, загинула дитина. Про це 25 жовтня повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що ввечері окупанти розпочали обстріл Бериславського району Херсонської області. Внаслідок атаки на Берислав загинула дитина 2010 року народження. Ще троє людей, серед яких теж є дитина, отримали поранення.

Вночі обстріл району відновився — агресор завдав чотири авіаудари по селах Миколаївка, Одрадокам'янка та Ольгівка.

На Харківщині під вогонь окупантів потрапило село Подоли Куп'янського району. Постраждала 83-річна жінка, її госпіталізували із травмою ноги. Внаслідок обстрілу було зруйновано житлові будинки, громадянську інфраструктуру та автомобілі.

На Дніпропетровщині не припиняються атаки росіян на прибережні громади. Увечері окупанти вдарили по Нікополю та Мирівській громаді, обійшлося без жертв, йдеться у повідомленні.