Окупанти використовують найманців із Куби в боях на сході України — ЦНС

Для війни проти України росіяни в масовому порядку вербують найманців із Куби. Про це у четвер, 26 жовтня, повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що надалі кубинців залучають до бій на східній лінії фронту.

«Зокрема, за даними підпілля, кубинців використовують на Куп'янському напрямі, а також між Бахмутом та Горлівкою... Самі росіяни пишаються, що відправляють кубинців у передових загонах, адже їх не шкода», — наголосили у ЦНС.

У той самий час для найманців не сформували окремий загін, а «розкидають» їх у наявних підрозділів, незалежно від володіння російським.

«Ставлення до кубинців відповідає типовому російському шовінізму. Фактично, головна їхня роль у російській моделі — «померти першим», — додали в центрі.