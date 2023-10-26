Передали на фронт понад 200 ударних БПЛА українського виробництва — Федоров

За державною програмою відбулася передача на передову українським військовим понад 200 дронів українського виробництва. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



«Передали на фронт 200+ українських ударних безпілотників Heavy Shot за державною програмою Армія дронів», — написав він.



За його словами, безпілотники допоможуть воїнам тримати оборону та контратакувати. Військові знищуватимуть піхоту, техніку, склади та командні пункти окупантів.



Зазначається, що Heavy Shot мають стійку до РЕБу систему GPS-навігації та автоматично повертаються на базу після ураження загарбників.



До того, ці дрони повністю розроблені та вироблені в Україні компанією Gurzuf Defence.



Нагадаємо, українські військовослужбовці повністю знищили російський танк Т-62 на Донеччині.