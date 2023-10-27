РФ обстріляла Донецьку область: одна людина отримала поранення

Минулої доби, 26 жовтня, російські окупаційні війська поранили одного жителя Донбасу — в Авдіївці. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Донецькій області було вбито 1753 особи та 4276 поранено. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, російська армія минулої доби, 25 жовтня, обстрілювала населені пункти Донецької області. Через атаки є значні руйнування житлових будівель.