У Росії повідомили про «атаку» на Курську АЕС

У Росії заявили, що Курську АЕС нібито намагалися атакувати дрони. За словами російських ЗМІ, один із безпілотників вибухнув біля складу ядерних відходів. Про це повідомив російський Telegram-канал SHOT.

РосЗМІ стверджують, що інцидент стався увечері 26 жовтня у місті Курчатів, де розташована Курська АЕС. Одного дрону нібито було виявлено біля КПП адміністративного корпусу АЕС о 20:20.

«Апарат був забезпечений невідомим вибуховим пристроєм, який не здетонував, його було вилучено фахівцями для подальшого знищення», — йдеться в повідомленні.

За словами росіян, другий безпілотник о 21.30 нейтралізували засобами ППО, він нібито сів на території станції. Третій дрон, як пишуть росЗМІ, о 23:40 впав біля складу ядерних відходів та вибухнув. Тому нібито було пошкоджено фасад будівлі, але ніхто не постраждав. Росіяни звинуватили в так званій атакі Україну.

Варто зазначити, що Курська АЕС знаходиться за 110 кілометрів від кордону з Україною.